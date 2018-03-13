Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre Orta Doğu ülkelerine silah ithalatı 2013-2017 yılları arasında önceki beş yıla göre iki kat arttı. SIPRI'nin raporuna göre ABD, silah ihracatında lider konumunu koruyor. ABD ve Almanya'nın da dahil olduğu Avrupa ülkeleri Orta Doğu'ya yapılan silah satışında başı çekiyor. Bölgedeki en büyük silah ithalatçısı ise Suudi Arabistan.



EN İYİ MÜŞTERİ S.ARABİSTAN

ABD ve Batılı ülkeler, Riyad yönetiminin son beş yıldaki silah talebinin yüzde 98'ini karşıladı. Suudi Arabistan'ın 2013-2017 arasındaki silah ithalatı önceki beş yıla kıyasla yüzde 225 oranında arttı. Hindistan'ın ardından dünyadaki en büyük silah ithalatçısı olan Riyad, geçen hafta İngiltere'ye 48 adet ileri teknoloji savaş uçağı sipariş etmişti. Rapor, dünyadaki silahların üçte birinin ABD tarafından tedarik edildiğini ortaya koyarken Washington'un silah ihracatının son beş yılda önceki 5 yıla göre yüzde 25 arttığını ortaya koydu. ABD bu dönemde silah ihracatının yarısını Orta Doğu'ya yaptı. Silah satışında ABD'yi Rusya, Fransa, Almanya ve Çin takip etti. Bu 5 ülk dünyadaki toplam silah satışının yüzde 74'üne sahip. Rapora göre Almanya’nın silah satışı 2013-2017 döneminde bir önceki 5 yıla göre yüzde 14 azaldı ancak O.Doğu ülkelerine yapılan silah satışının ise yüzde 109 arttı.



RAPORDA TÜRKİYE DE VAR

Raporda Batı ülkeleri dışında çok az ülkenin silah ihracatçısı konumunda olduğu vurgulanırken Türkiye'nin silah ihracatını artıran ülkelerden olduğu belirtildi. Türkiye 2013-2017 döneminde önceki beş yıla kıyasla silah satışını yüzde 145 oranında artırdı. İsrail ve Güney Kore de silah satışını artıran diğer Batı dışı ülkeler olarak raporda yer aldı.

Türkiye'ye S-400 teslimatı hızlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik iş birliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye'nin isteği üzerine S-400 hava savunma sistemi teslimatına ilişkin anlaşmayı daha hızlı hayata geçireceklerini söyledi. Rossiya 24 televizyonuna konuşan Kojin, "Kontratın hayata geçirilmesi konusunda onlarla (Türkiye) orta yolda buluştuk. Sanıyorum kontrat 2020 başında hayata geçirilmeye başlayacak" dedi. Daha önce Türkiye'nin kontrat kapsamında 4 adet S-400 bataryası için Rusya'ya 2.5 milyar dolar ödediği açıklanmıştı. Bu miktarın bir kısmının Rusya'dan kredi ile ödendiği de belirtilmişti. Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa 30 kilometre olan bu sistem ayrıca her hedefe iki füze kilitleyerek eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.