Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya, S-400 füze savunma sistemlerinin satışı için Türkiye, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar ile anlaşma yaptı. Türkiye'yi NATO müttefikleriyle ticaret yapması yönünde tehdit eden ABD'nin senatörleri, Trump yönetiminden ayrıntılı bilgi talep etti.

RUSYA'NIN SATIŞI YAPTIRIM KONUSU OLACAK SANIYORLAR

Bir grup senatörün de desteğini alarak öncü olan Bob Menendez, ABD Dışişleri Bakanlığı'na hitaben mektup yayınladı. Mektupta, Rusya'nın Türkiye, Suudi Arabistan, Çin, Hindistan ve Katar'a S-400 savunma sistemlerini satışının nihayete ermesine engel olmak için gösterilen diplomatik çabalarla ilgili bilgi istendi.

Yayımlanan mektupa göre senatörler, S-400 sistemlerinin yabancı ülkelere satışının yaptırım konusu olacağını ifade etti.

ÇAVUŞOĞLU VE LAVROV SÜRECİ HIZLANDIRACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından S-400 sevkiyatıyla ilgili sürecin hızlandırılacağını açıklamışlardı.