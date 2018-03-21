Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), güvenlik gerekçesiyle Afrin kent merkezlerine giriş-çıkışları kapattı. Önceki gün el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine TSK’nın uzman birlikleri evlerde incelemelerde bulundu. İlçenin neredeyse her köşesinde ev, iş yeri ve yolların tuzaklanmış patlayıcı dolu olduğu belirlendi. Güvenlik riskinin yüksek olduğunun belirlenmesiyle arama tarama ve imha çalışmasının seri ve sağlıklı yürütülmesi kararlaştırdı. Alınan bu karar doğrultusunda Afrin'e giriş izni verilmedi. Kısa sürede ve seri şekilde ilçenin tuzaklanmış patlayıcılardan arındırılarak sivillerin dönüşüne imkân sağlanacağı bildirildi. Evlerine dönemeyen siviller bölge yakınlarındaki köylere gitti.

Afrin’in kurtarılışı sırasında yaşanan sevinç ortamını fırsat bilerek sivillere ait araç ve malzemeleri çalan şüpheliler de TSK ve ÖSO güçlerince yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak Azez’deki cezaevine konulurken, çaldıkları malzemeler ise Kefer Cenne köyü yakınlarındaki bir depoda toplandı. Buradaki malzemeler tasnif edilerek yüklendikleri TIR ve kamyonlarla yeniden sahiplerine teslim edilmek üzere Afrin’e gönderildi. Öte yandan ÖSO kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Tel Rifat'a ilerlemeye devam ediyor. ÖSO ve TSK 4 köyü daha teröristlerden temizledi.