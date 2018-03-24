Afrinlilerin yanı sıra Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu mensupları da ilçe merkezindeki camide vatandaşlarla cuma namazı kıldı. Caminin imamı, hutbede, Afrin’i teröristlerden temizleyen komutanlara teşekkür ederek, bundan sonra kendilerine büyük görev düştüğünü, birlik olma zamanının geldiğini söyledi. Cuma namazının ardından Mehmetçiğe sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlar, çok uzun süreden sonra ilk defa huzur içinde namaz kıldıklarını belirtti.
Afrin’de terörden sonra ilk cuma
24.03.2018 - 04:31 | Son Güncelleme: 24.03.2018 - 04:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin merkezini teröristlerden temizlemesinin ardından ilk cuma namazı için vatandaşlar camileri doldurdu.
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