Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrinlilerin yanı sıra Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu mensupları da ilçe merkezindeki camide vatandaşlarla cuma namazı kıldı. Caminin imamı, hutbede, Afrin’i teröristlerden temizleyen komutanlara teşekkür ederek, bundan sonra kendilerine büyük görev düştüğünü, birlik olma zamanının geldiğini söyledi. Cuma namazının ardından Mehmetçiğe sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlar, çok uzun süreden sonra ilk defa huzur içinde namaz kıldıklarını belirtti.