Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, YPG/PKK’lı teröristler Afrin’de sivillerin hayatlarını tehdit etmeye devam ediyor. Bölgede el yapımı patlayıcılara yönelik arama faaliyetlerini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, bu kapsamda Afrin’in Yukarı Korkan köyünde arama faaliyetinde bulundu. Aramada, YPG/PKK’lı teröristler tarafından tuzaklanan bir el yapımı patlayıcı tespit edildi. TSK unsurları el yapımı patlayıcıyı kontrollü olarak imha etti. Öte yandan Afrin’de yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında 4 Grad füzesi ele geçirildi. Grad füzeleri, teröristlerin daha önce Kilis ve Hatay’ı hedef alan saldırılarda kullandığı füzeler olduğu bilinen Grad füzelerine güvenlik güçlerince el konuldu.