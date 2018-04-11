Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg veri gizliliği skandalının ardından ABD Senatosu’nda ifade verdi. Facebook’un patronu Mark Zuckerberg’i zorlu bir 2 gün bekliyor. Soruşturma süresince salı günü Senato’da çarşamba günü ise Temsilciler Meclisi’nde ifade verecek olan Zuckerberg, soruşturma öncesi suçlamaları kabul ettiğini kaydederken, bu skandaldan kendini sorumlu tuttuğunu ve üzgün olduğunu belirtti.

"BENİM HATAM ÜZGÜNÜM"

Zuckerberg, söz konusu komisyon tarafından açıklanan ifadesinde, "Sorumluluğumuzu yeterince kapsamlı bir biçimde dikkate almadık ve bu büyük bir hataydı. Bu benim hatamdı ve çok üzgünüm" diyen Zuckerberg, "Facebook'u ben kurdum, yönetiyorum ve burada olan şeylerden ben sorumluyum" ifadelerini kullandı.

BAŞARISIZLIĞI KABUL ETTİ

"İnsanları birbirlerine bağlamanın getirebileceği tüm iyi taraflara odaklandık" diyen Zuckerberg, "Ancak bunların kötü niyetle kullanılmasını engellemek için yeterince çalışmadığımız da şimdi apaçık ortada" dedi. Zuckerberg ayrıca, böylesi dev bir platformun 'yalan haber, seçimlere yabancı müdahale, nefret söylemi ve veri güvenliği' gibi konularda istismar ve manipüle edilebileceğini anlamakta başarısız olduğunu kabul etti. Rahat giyinmeyi seven Zuckerberg, her yerde giydiği ve kendiyle özdeşleşen gri tişört yerine takım elbiseyle objektiflere yansıdı.

FACEBOOK'TAN ŞOK İTİRAF

Facebook, Cambridge Analytica şirketinin erişimi olan veriler arasında kullanıcıların özel mesajlarının da bulunduğunu doğruladı. Sosyal medya platformu, İngiliz akademisyenin tasarladığı kişisel veri toplama uygulamasını indiren 305.000 kişinin yüzde 0,5'inin aynı zamanda Facebook'un mesaj kutusuna da erişim hakkı vermiş olduğunu söyledi. Ancak mesajlaşma farklı kullanıcıları da kapsadığından, verileri elde edilen kişilerin sayısı çok daha fazla olabilir.

MESAJ KUTUSUNA ERİŞİM YETKİSİ

Erişim hakkı olsa da özel mesajların Cambridge Analytica'nın eline geçip geçmediği ise belirsiz. BBC'ye konuşan Facebook sözcüsü "2015'ten önce, Facebook politikası uyarınca program geliştiricilerin mesaj kutusuna erişimine izin veriliyordu ama yalnızca kullanıcının buna rızası olduğu durumlarda" dedi. Sözcü, "Kayıtlarımıza göre çok az sayıda kişi, yaklaşık 1.500 kişi bilgilerinin Kogan'ın uygulamasıyla paylaşılmasına izin verdi. Bu özellik 2015'te kapatıldı" diye konuştu.



GİZLİLİK TARTIŞMASI: DÜN GECE KALDIĞINIZ OTELİN ADINI PAYLAŞIR MISINIZ?

Kongre'de gizlilik tartışmaları yaşandı. Senatör Whip Durbin, Facebook kurucusuna yönelttiği soruya "Sayın Zuckerberg, dün gece kaldığınız otelin adını bizimle paylaşır mısınız?" diye başladı. Zuckerberg'in gülerek "Hayır" yanıtı vermesi üzerine Senatör bu sefer Zuckerberg'den geçen hafta kimlere mesaj attığını söylemesini istedi. Zuckerberg'in buna da 'Hayır' yanıtını vermesi üzerine Senatör, "Sanırım her şey bundan ibaret, gizlilik hakkınız" dedi.

Mark Zuckerberg, Kongre'deki ifadesinde verileri reklam şirketlerine de vermediklerini söyledi.

"REKLAMCILARA VERİ SATMIYORUZ"

Zuckerberg, "Facebook hakkında, reklamcılara veri sattığımıza ilişkin yaygın bir yanlış algı var. Reklamcılara veri satmıyoruz" dedi. Soruyu soran Senatör, "Ama açıkça kiralıyorsunuz" karşılığını verince Zuckerberg, "Biz reklamcılardan kime ulaşmak istediklerini öğreniyoruz ve yerleştirmeleri yapıyoruz. Facebook, reklamları veriler el değiştirmeden doğru kişilere gösteriyoruz ve reklamcılara gitmesini sağlıyoruz. Temel işleyişimiz böyle" cevabını verdi.

TÜRKİYE’DEN KAÇ KİŞİ ETKİLENDİ?

Facebook skandalında dünya genelinde 87 milyonu aşkın Facebook kullanıcısı bu skandaldan etkilendi. Ağırlıklı olarak ABD’deki kullanıcılar durumdan etkilenirken, Avrupa’da ise 2.7 milyon kişi mağdur oldu. Türkiye’de ise skandalın etkisi pek hissedilmedi; 234 bin 584 kullanıcı bu durumdan etkilendi.

NE OLMUŞTU?

Mart ayında yaklaşık 87 milyon Facebook kullanıcısına ait verinin İngiliz veri analiz firması Cambridge Analytica'nın eline geçtiği ortaya çıkmıştı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix'in, söz konusu verilerin ABD seçimlerinde Donald Trump lehine kullanıldığını itiraf ederken çekilen gizli görüntüleri basına yansımıştı.

AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova ve Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley, Facebook'tan veri güvenliği skandalının aydınlatılmasını istemişti.

