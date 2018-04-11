Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Doğu Guta'daki kimyasal saldırı iddialarının ABD'nin Suriye'ye askeri operasyon düzenleme ihtimaliyle ilgili çok sert bir açıklama yaptı. Trump'ın Twitter hesabından yaptığı " Rusya, Suriye'ye atacağımız füzeleri vuracakmış. Hazır ol Rusya çünkü hoş, yeni ve 'akıllı' füzelerimiz geliyor. Halkını gazla öldüren bir hayvanla ortak olmamalısın" açıklamasına Rusya'dan yanıt gecikmedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Akıllı füzeler meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru fırlatılmalı" açıklaması yaptı.

MERKEL'DEN SURİYE AÇIKLAMASI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, basın toplantısında ABD ve Fransa'nın Esad rejimine yönelik bir saldırı hazırlığında olunduğuna dair gelen soruya, "Bir BM mekanizması kurularak olayın yerinde araştırılması konusunda ABD'nin yaptığı öneri ile ilgili dün BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) bir anlaşma sağlanamamasını büyük üzüntüyle karşıladık. Diğer konular hakkında şu an spekülasyon yapmak istemiyorum." dedi.