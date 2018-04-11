Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında Hariri,  "ABD'nin Suriye'ye muhtemel saldırısı konusundaki duruşumuz açıktır. ABD  Suriye'yi vurursa Lübnan bundan uzak durur. Görevimiz Lübnan'ı bölgede olanların  yansımalarından korumaktır." dedi.

Esed rejiminin 8 Nisan'da Doğu Guta'ya bağlı Duma ilçesine kimyasal  silahla saldırmasının ardından ABD söylemlerinde tehditlerin arttığı gözlenmişti.Öte yandan Associated Press'te çıkan bir haberde ABD, Fransa ve  İngiltere liderlerinin Suriye'de askeri tercihler üzerine müzakerelerde bulunduğu  bilgisi verilmişti.Suriye rejiminin, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin  kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 8 Nisan'da  düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.