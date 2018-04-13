Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Dışişleri Sözcüsü Martin Schaefer, müttefik ülkelerle Suriye'deki kimyasal saldırının sonuçları olması gerektiği konusunda anlaştıklarını söyledi.

RUSYA'YA POLİTİK BASKI

Suriye'yi gündemine alan bir diğer Alman yetkili ise Almanya Hükümet Sözcüsü idi. Sözcü, Almanya'nın Rusya üzerindeki politik baskıyı sürdürebilmek için yapabileceği her şeyi yapacağını söyledi.

MERKEL: HAREKATA KATILMAYACAĞIZ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, olası bir Suriye harekatına katılmayacaklarını açıkladı. Merkel, "Hiçbir hava saldırısına katılmayacağız” demişti.