Bu sırada 6 aylık bebeğini kucağına alarak çatıya çıkan 38 yaşındaki adam, bebeği aşağıya atmakla tehdit etti. Çatıya çıkan polisler bütün çabalara rağmen adamı ikna edemedi. Polisin müdahalede bulunması üzerine vicdansız baba çocuğunu aşağıya fırlattı. Yüreklerin ağza geldiği o anlarda neyse ki aşağıda bekleyen polisler bebeği yakalamayı başardı. Bebek yara almadan kurtulurken polisler adamı cinayete teşebbüsten gözaltına aldı. Yıkım ekibi de protestolara rağmen 90 gecekonduyu yıktı.
Gecekondusu yıkılmasın diye çocuğunu çatıdan attı!
14.04.2018 - 02:35 | Son Güncelleme: 14.04.2018 - 02:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Afrika'nın Port Elizabeth bölgesinde yasa dışı olarak inşa edilen 90 gecekondunun yıkılmasını engellemek isteyen onlarca protestocu sokaklara döküldü.
Etiketler : gecekondu,
555903 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/555903.aspx
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