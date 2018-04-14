Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sırada 6 aylık bebeğini kucağına alarak çatıya çıkan 38 yaşındaki adam, bebeği aşağıya atmakla tehdit etti. Çatıya çıkan polisler bütün çabalara rağmen adamı ikna edemedi. Polisin müdahalede bulunması üzerine vicdansız baba çocuğunu aşağıya fırlattı. Yüreklerin ağza geldiği o anlarda neyse ki aşağıda bekleyen polisler bebeği yakalamayı başardı. Bebek yara almadan kurtulurken polisler adamı cinayete teşebbüsten gözaltına aldı. Yıkım ekibi de protestolara rağmen 90 gecekonduyu yıktı.