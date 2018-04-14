Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSİ, saat 04.00'te Trump'ın "Vur emri verdim" açıklaması ile Fransa, İngiltere ve ABD, Suriye'ye karşı hava harekatına başladı. 1 saat süren hava harekatında Şam Havaalanı ve Şam'daki bilimsel araştırma merkezi vuruldu.

3 HEDEF BELİRLENMİŞTİ



ABD ve müttefikleri Fransa ile İngiltere'nin hareket başlattığı Suriye'de 3 hedefin belirlendiği açıklandı. Yapılan açıklamada, askeri bölgelerin, kimyasal maddelerin tutulduğu depoların ve bilimsel araştırma merkezlerinin hedef alındığı belirtildi.

Pentagon'dan yaplan açıklamada da belirlenen hedeflerin vurulduğu söylendi. Hedef alınan yerlerin arasında ise, Mezze Havaalanı, Şam Havalanı ve bilimsel araştırma merkezinin bulunduğu Març Muhayyil yer alıyor.

Ayrıca, askeri üssün bulunduğu Dumayr da hedefler arasında yer aldı.

"BELİRLEDİĞİMİZ HEDEFLERİ VURDUK"



Tomahawk füzelerinin kullanıldığı, ABD, Fransa ve İngiltere'nin hava harekatı da düzenlediği harekat 1 saat sürdü.

ABD Savunma Bakanlığı, "Esad ilkeleri bir kez daha ayaklar altına alıp kadınları erkekleri ve çocukları katletmiştir. Biz bu zalimlik sonrasında hem de ABD'nin çıkarlarını ve geleceğini korumak için harekete geçme kararı aldık. ABD, kimyasal silahların kullanılmaması ve yaygınlaşmaması için harekete geçmiştir. Rejimin kimyasal silah laboratuvarlarını azaltmak için hareket geçme kararı aldık." denildi.

Yapılan açıklamada; "Esad rejimi geçen yıl alması gereken mesajı almamış. Gaddar ve askerlerine 'kimyasal silah kullanırsanız bunun karşılığını vereceğiz' mesajını veriyoruz. Bu kez müttefiklerimizle birlikte daha sert mesaj veriyoruz. Uluslararası hukuka karşı gelinmeyeceği öğrenilmeli. Bu harekat sadece Suriye rejimine karşı yapılmaktadır. Sivillere zarar gelmemesi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerine yer verildi.