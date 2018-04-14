Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik hava operasyonuna Pekin’den ilk tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, tüm ülkelerin egemenlik ve bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Bakanlık Sözcüsü Hua Chunying, başkent Pekin’de yaptığı açıklamada Suriye’ye gerçekleştirilen hava saldırısıyla ilgili olarak, Çin’in uluslararası ilişkilerde güç kullanımına kararlılıkla karşı çıktığını, tüm ülkelerin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini savunduğunu söyledi.

"ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNE DÖNÜLMELİ"

BMGK kararı olmadan atılan herhangi bir tek taraflı askeri adımın, BM Tüzüğü’ndeki ilkelerin ve uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söyleyen Sözcü, bunun ayrıca Suriye meselesinin çözümünü daha da karmaşıklaştıracağını dile getirdi. Sözcü, "Çin, ilgili tarafları uluslararası hukuk çerçevesine dönmeye ve sorunları diyalog ve istişareyle çözmeye çağırıyor" dedi.

KİMYASAL SALDIRI KONUSUNDA ADİL SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMELİ

Çinli Sözcü, Suriye’de kimyasal saldırı gerçekleştirildiği iddialarıyla ilgili olarak da ülkesinin bu konuda kapsamlı, adil ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Sözcü, bunun öncesinde tarafların erken bir hükme varmaması gerekliliğinin altını çizdi.

Çin’in Suriye meselesinde siyasi çözümü tek gerçekçi çıkış yolu olarak gördüğünü belirten Sözcü, tüm tarafların BM’nin arabuluculuk rolünü desteklemesi gerektiğini ifade etti.