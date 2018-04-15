Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin ünlü avukatlarından David Buckel, iklim değişikliğini protesto etmek amacıyla New York'un Brooklyn semtinde bulunan Prospect Park'ta kendini ateşe verdi. Buckel, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cesedin yakınlarında bulunan intihar notunda, 60 yaşında hayatını kaybeden Buckel, insanların dünyaya verdiği zararı simgelemek amacıyla fosil yakıt kullanarak kendisini yakmaya karar verdiğini yazdı.

New York Times'da yer alan habere göre, Buckel, "Kirlilik gezegenimizi mahvediyor, hava, toprak, su ve iklim yoluyla yaşam alanlarımıza sızıyor... Fosil yakıt kullanılarak gerçekleştirilen erken ölümüm kendi kendimize neler yaptığımızı ortaya koyuyor" dedi.