Macron, BFMTV ve Mediapart tarafından canlı olarak yayınlanan özel  programda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emmanuel Macron, "(Suriye'de) Askeri planda operasyonu başarıyla  tamamladık ve kimyasal silah üretimi yapılan ve geliştirilen 3 merkez hedef  alındı. Bir merkez ABD ve İngiliz güçleri, biri ABD ve biri de Fransız güçlerince  vuruldu. (Esed rejiminin) Kimyasal kapasitesi yok edildi." diye konuştu.

Operasyon öncesi ABD tarafıyla yoğun bir görüşme trafiği yaşandığını  kaydeden Macron, "10 gün önce ABD Başkanı Trump askerlerini Suriye'den çekeceğini  söylemişti. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik. İkincisi de harekatın  sadece kimyasal silah üretim merkezleriyle sınırlı kalmasını sağladık." şeklinde  konuştu.

Cumhurbaşkanı Macron, Suriye krizini çözmek için Fransa'nın tüm  ülkelerle konuştuğunu ve yeniden inisiyatif alacağını belirterek, "Eğer Doğu  Guta'daki kimyasal saldırı ve çatışmalardaki yoğunluk artmasaydı, ben Türkiye'ye  giderek Erdoğan, Putin ve Ruhani ile bir araya gelmeyi planlıyordum. Bu buluşmayı  gerçekleştirmek için yeniden girişimde bulunacağım." dedi.

Rusya'nın, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasında Esed rejiminin  "suç ortağı" olduğunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e söylediğini belirten  Macron, "Biz bu operasyon ile Türkler ve Rusları ayırmayı başardık. Türkler  kimyasal saldırıyı kınadılar ve ardından operasyonu desteklediklerini  söylediler." ifadelerini kullandı.

Emmanuel Macron, Fransa'nın Esed rejimine savaş açmadığını kaydederek,  Fransa'nın düşmanının 2015'te Paris saldırılarını düzenleyen terör örgütü DEAŞ  olduğunu söyledi.