Suriye`de Beşşar Esad rejimine yakın ailelerle gerçekleşen bir toplantıda Esad`ın ailesine ilişkin bir soruyu cevapladığı aktarıldı. Rus kaynakların iddiasına göre Esed toplantıda ailesinin Rusya`ya yerleştirildiğini bildirdi. Suriye`de meşruiyeti kalmamış eli kanlı lider Esad, Suriye iç savaşının başından bu yana düzenlediği saldırılarla çoğu kadın ve çocuk on binlerce sivilin ölümüne neden oldu.
Esad ailesini o ülkeye saklamış!
16.04.2018 - 01:48 | Son Güncelleme: 16.04.2018 - 01:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD, Fransa ve İngiltere'nin Esad rejimine yönelik saldırıları sonrası, Esad ailesinin saklandığı ülkeyi ilk kez açıkladı.
Etiketler : esad,suriye,
556150 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/556150.aspx
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