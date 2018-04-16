Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çok üzülen Bajric, bu ölüm ilanını alarak evine götürdü. O günden bugüne sokaklardan topladığı ölüm ilanlarını evine getiren Bajric, yüzlerce merhumun ruhuna Kur’ân-ı kerim okudu. Sokaklardan topladığı ölüm ilanlarını bir çantanın içinde sakladığını söyleyen Bajric, bugüne kadar 300’den fazla ölüm ilanı biriktirdiğini ifade etti. Bajric, sokakta üzerine basılmış ölüm ilanları görmeye dayanamadığını belirterek “Birileri benim anne ve babamın ölüm ilanlarının üzerine bassa nasıl hissederdim kendimi?” ifadelerini kullandı. Ölüm ilanlarındaki insanların bazılarını tanıdığını, bazılarını ise hiç tanımadığını anlatan Bajric, bu kişiler için ayda bir defa Yasin-i şerif okuduğunu ifade etti.