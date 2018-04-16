Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Komisyonu’nun 17 Nisan tarihinde yani yarın yayımlayacağı aday ülkelere ilişkin raporda yer alan Türkiye kısmına ilişkin detaylarda sürpriz ayrıntılar ortaya çıktı. Brüksel’e yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, stratejik belgede Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) aday bir ülke olduğunu teyit ederek müzakerelerin tam üyeliği hedeflediğine vurgu yapıldı. Raporda, ilk defa FETÖ bir “terör örgütü” olarak da tanımlandı. Bu amaçla Türkiye’nin FETÖ ile yaptığı mücadelede haklı olduğu ifade edilirken, Türkiye’nin kurumlarını korumak için yaptığı görevden alma gibi tedbirlerin de normal olduğuna dikkat çekildi. Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimini şiddetle kınayan Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin suç örgütleriyle mücadelede AB müktesebatına önemli derecede uyum sağladığını da raporda kayda aldı.

Raporda, ayrıca, 2017 yılında Türk ekonomisinin ciddi bir büyüme yakaladığı, büyümenin de işsizlik oranı üzerinde olumlu etkisi olduğu belirtildi. Türkiye’nin 3 buçuk milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığına vurgu yapılarak bu konuda AB için stratejik önemde bir görev üstlendiği yazdı. Raporun bir başka sürprizi ise açıklayacak isim konusunda oldu. Raporun, Türkiye ile karşıtlığı ile tanınan Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn tarafından değil, Komisyonun birinci başkan yardımcısı olan Frans Timmerman tarafından sunulacağı öğrenildi. Bu arada, demokratik haklar gibi daha önceki raporlarda sert ifadeler kullanan Komisyonun, bu sefer diplomatik ve ölçülü bir dil kullanması da ayrıca dikkat çekti.