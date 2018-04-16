Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ve İngiltere'yle birlikte Cumartesi günü Suriye'de düzenledikleri hava operasyonuna atıfla "Biz bu operasyon ile Türkler ve Rusları ayırmayı başardık. Türkler kimyasal saldırıyı kınadılar ve ardından operasyonu desteklediklerini söylediler" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir tepki de Kremlin'den geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, "Bu saldırılar Rusya ve Türkiye'yi bölmedi" dedi.

Moskova ve Ankara'nın pek çok konuda farklı pozisyonlarda bulunduklarını herkesin bildiğini belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, bu durumun diyaloga ve büyük projelere engel olmadığını vurguladı.