Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 13 Nisan tarihinde kent merkezinde belirlenen evlere operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 şüpheli sınır dışı edildi.
DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı edildi
17.04.2018 - 19:51 | Son Güncelleme: 17.04.2018 - 19:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen ve yakalanarak gözaltına alınan 3 Irak uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.
Etiketler : DEAŞ şüphelisi,Samsun,
556439 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/556439.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER