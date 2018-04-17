Ulusal Konsey Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim  Ahmed, mecliste yaptığı konuşmada, Türkiye ile Sudan’ın ekonomik ve politik  alanlardaki ilişkilerinin tarihsel gelişimin sonucu olduğunu söyledi.

Ahmed, "Güvenlik işbirliği anlaşması, iki ülkeye de fayda  sağlayacaktır." dedi.

Meclis'te okunan rapora göre anlaşma, Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğü  uyarınca modern teknoloji, eğitim, güvenlik, terör ve organize suçla mücadele  alanında işbirliğini kapsıyor.

Sudan ile Türkiye ilişkilerinin büyük ilerleme kaydettiği belirtilen  raporda, Sudan ekonomisinin gelişiminde Türkiye’nin iyi bir dost ülke olacağının  altı çizildi.

Raporda ayrıca, iki ülke ilişkilerinin sosyal alanda gelişim  sağlandığına işaret edilirken, sağlık ve turizm alanlarında da gelişim  sağlanacağı vurgulandı. 

Konuşmaların ardından yapılan oylamada parlamento üyeleri, Türkiye ve  Sudan arasında imzalanan güvenlik işbirliği anlaşmasını onayladı.