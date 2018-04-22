ABD'nin Tennessee kentinde silahlı bir kişinin bir waffle dükkanına girerek içerideki kişilere ateş açtığı belirtildi. AR-15 tipi silah taşıdığı belirtilen saldırganın çıplak olduğu ve üzerinde sadece yeşil bir ceket bulunduğu ifade edildi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumu ise kritik. Olay yerinden koşarak uzaklaşan saldırganın, ceketini olay yerinde bıraktığı ve halen polis tarafından arandığı belirtildi.
ABD'de çıplak saldırgan dehşeti! 3 kişi öldü
22.04.2018 - 15:18 | Son Güncelleme: 22.04.2018 - 15:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Tennessee kentinde çıplak bir adam sabah erken saatlerde waffle dükkanını taradı. Saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Etiketler : abd,
557201 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/557201.aspx
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