Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “24 Haziran’daki erken seçimler öncesinde Avrupa’da 10-11 kişilik kapalı spor salonunda Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapacağım” sözlerine Almanya’dan cevap geldi. Erdoğan’ın bir ülke ismi vermeden yaptığı açıklama hakkında görüşleri sorulan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas “Bizim bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya’da seçim kampanyası yürütülmeyecek” dedi. Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmaların tekrarlanmamasını dilediğini vurgulayan Maas “yaşanan bu tartışmanın her iki tarafa da faydası olmadığını” belirtti. Berlin yönetiminden önce geçen hafta Hollanda ve Avusturya da Türk politikacıların kendi topraklarında seçim kampanyası yürütmesine izin vermeyeceğini açıklamıştı. Bu arada Türkiye’nin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi sebebiyle Almanya’da oy sandığı kurulabilmesi için diplomatik girişimde bulunduğu öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, seçimlerde Almanya’daki temsilciliklerde veya belirlenen bölgelerde oy sandığı kurulabilmesi amacıyla hazırlanan nota Alman Dışişleri Bakanlığına gönderildi. Almanya’nın notaya olumlu cevap vermesi durumunda oy sandıkları kurulabilecek. Buna göre yurt dışında yaşayan seçmenler ilk tur için 4-17 Haziran tarihleri arasında, seçimin ikinci tura kalması durumunda da 30 Haziran- 4 Temmuz tarihlerinde oy kullanabilecek.