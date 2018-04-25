Yunanistan Kamu Enerji Kurumuna (DEI) bağlı iki termik santralin özelleştirilmesine ilişkin düzenleme, hükümet ortakları SYRIZA ve Bağımsız Yunanlar (ANEL) mensubu milletvekillerinin toplam 151 oyuyla meclisten geçti.
Toplam 300 sandalyeli mecliste düzenlemeye, muhalefet partilerinden 124 milletvekili ise "hayır" oyu kullanırken 25 milletvekili oylamaya katılmadı.
FATURALAR ZAMLANACAK
Ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) lideri Kiriakos Miçotakis, düzenlemenin elektrik üretiminde kamunun rekabet alanının daralmasına yol açacağını belirterek, bu durumun elektrik faturalarına zam olarak yansıyacağını savundu.
İŞÇİLER PROTESTO ETTİ
Öte yandan, oylama öncesinde meclis binası önünde toplanan termik santral işçileri ellerindeki kömür torbalarını meydana boşaltarak protestoda bulundu.
YUNANİSTAN'DA EKONOMİK KRİZ
Limanlarını Almanlara, demiryollarını ve otoyollarını İtalyanlara satan Yunanistan'da iflas çanları çalıyor.
Yunanistan'ın kreditörleri tarafından ekonomik krizdeki ülkede "kemer sıkma" önlemleri kapsamında özelleştirme önemli alanların başında geliyor.