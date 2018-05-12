Avrupa'nın en prestijli müzik yarışmalarından biri olan Eurovision'da kazanan ülke belli olmak üzere. 63'üncü yılında Portekiz'de düzenlenen dev yarışma, tüm hızıyla devam ediyor. Çok sayıda favori ismin bulunduğu yarışmayı takip edenler ise Eurovision'ı kim kazandı? sorularını sormaya başladı. Eurovision 2018'in kazananı açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak. Peki Eurovision 2018'i hangi ülke kazandı, kim şampiyon oldu? İşte detaylar...
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İsveç, Norveç ve Moldova gecenin yıldızlarıydı
Türkiye'nin tam 6 (yazıyla altı) yıldır katılmadığı Eurovision'da büyük finalin tarihi 12 Mayıs...
Öncelikle heyecan dolu geçen ilk yarı final sonrasında bu kez kısaca Perşembe gecesini yani ikinci yarı finali değerlendirelim.
Bu yarı finalin en önde gelen performansları hiç kuşkusuz İsveç, Norveç ve Moldova'nındı.
EUROVİSİON 2018 FİNALİ
2012’de son defa Can Bonomo ile katıldığımız ve o tarihten bu yana katılım sağlamadığımız organizasyon bu yıl Portekiz’in başkenti Lizbon’da 26 ülkenin temsilcisini ağırlıyor. Dev organizasyonda finale kalmaya hak kazanan ülkeler ve temsilcileri şunlar oldu:
Almanya “You Let Me Walk Alone” – Michael Schulte
Arnavutluk “Mall” – Eugent Bushpepa
Avusturya “Nobody But You” – Cesár Sampson
Avustralya “We Got Love” – Jessica Mauboy
Birleşik Krallık “Storm” – SuRie
Bulgaristan “Bones” – Equinox
Çek Cumhuriyeti “Lie To Me” – Mikolas Josef
Danimarka “Higher Ground” – Rasmussen
Estonya “La Forza” – Elina Nechayeva
Fransa “Mercy” – Madame Monsieur
Finlandiya “Monsters” – Saara Aalto
Hollanda “Outlaw In ‘Em” – Waylon
İrlanda “Together” – Ryan O’Shaughnessy
İsrail “Toy” – Netta Barzilai
İspanya “Tu Canción” – Amaia & Alfred
İsveç “Dance You Off” – Benjamin Ingrosso
İtalya “Non Mi Avete Fatto Niente Ermal” – Meta & Fabrizio Moro
Kıbrıs Rum Kesimi “Fuego” – Eleni Foureira
Litvanya” When We’re Old” – Ieva Zasimauskaitė
Moldova “My Lucky Day” – DoReDos
Macaristan “Viszlát Nyár” – AWS
Norveç “That’s How You Write a Song” – Alexander Rybak
Portekiz “O Jardim” – Cláudia Pascoal
Slovenya “Hvala, ne!” – Lea Sirk
Sırbıstan “Nova Deca” – Sanja Ilić & Balkanika
Ukrayna “Under the Ladder” – Mélovin