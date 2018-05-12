Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın en prestijli müzik yarışmalarından biri olan Eurovision'da kazanan ülke belli olmak üzere. 63'üncü yılında Portekiz'de düzenlenen dev yarışma, tüm hızıyla devam ediyor. Çok sayıda favori ismin bulunduğu yarışmayı takip edenler ise Eurovision'ı kim kazandı? sorularını sormaya başladı. Eurovision 2018'in kazananı açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak. Peki Eurovision 2018'i hangi ülke kazandı, kim şampiyon oldu? İşte detaylar...

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İsveç, Norveç ve Moldova gecenin yıldızlarıydı

Türkiye'nin tam 6 (yazıyla altı) yıldır katılmadığı Eurovision'da büyük finalin tarihi 12 Mayıs...

Öncelikle heyecan dolu geçen ilk yarı final sonrasında bu kez kısaca Perşembe gecesini yani ikinci yarı finali değerlendirelim.

Bu yarı finalin en önde gelen performansları hiç kuşkusuz İsveç, Norveç ve Moldova'nındı.

EUROVİSİON 2018 FİNALİ

2012’de son defa Can Bonomo ile katıldığımız ve o tarihten bu yana katılım sağlamadığımız organizasyon bu yıl Portekiz’in başkenti Lizbon’da 26 ülkenin temsilcisini ağırlıyor. Dev organizasyonda finale kalmaya hak kazanan ülkeler ve temsilcileri şunlar oldu:

Almanya “You Let Me Walk Alone” – Michael Schulte

Arnavutluk “Mall” – Eugent Bushpepa

Avusturya “Nobody But You” – Cesár Sampson

Avustralya “We Got Love” – Jessica Mauboy

Birleşik Krallık “Storm” – SuRie

Bulgaristan “Bones” – Equinox

Çek Cumhuriyeti “Lie To Me” – Mikolas Josef

Danimarka “Higher Ground” – Rasmussen

Estonya “La Forza” – Elina Nechayeva

Fransa “Mercy” – Madame Monsieur

Finlandiya “Monsters” – Saara Aalto

Hollanda “Outlaw In ‘Em” – Waylon

İrlanda “Together” – Ryan O’Shaughnessy

İsrail “Toy” – Netta Barzilai

İspanya “Tu Canción” – Amaia & Alfred

İsveç “Dance You Off” – Benjamin Ingrosso

İtalya “Non Mi Avete Fatto Niente Ermal” – Meta & Fabrizio Moro

Kıbrıs Rum Kesimi “Fuego” – Eleni Foureira

Litvanya” When We’re Old” – Ieva Zasimauskaitė

Moldova “My Lucky Day” – DoReDos

Macaristan “Viszlát Nyár” – AWS

Norveç “That’s How You Write a Song” – Alexander Rybak

Portekiz “O Jardim” – Cláudia Pascoal

Slovenya “Hvala, ne!” – Lea Sirk

Sırbıstan “Nova Deca” – Sanja Ilić & Balkanika

Ukrayna “Under the Ladder” – Mélovin