Filipinler’in Sarangani eyaletinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Filipinlerin Volkanoloji ve Sismolojisini Enstitüsü (Phivolcs) raporuna göre deprem sonucunda 165 kilometre derinliğinde bir yarık oluştuğu ifade edildi. Deprem’den sonra bölgede tsunami alarmı verildiği kaydedildi.
Filipinler’de 5.1 büyüklüğünde deprem
13.05.2018 - 22:55 | Son Güncelleme: 13.05.2018 - 22:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filipinler’in Sarangani eyaletinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Etiketler : deprem,filipinler,
560043 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/560043.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER