Mansur, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 30  Mart'tan bu yana İsrail güvenlik güçlerinin saldırılarında 100'e yakın  Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 11 binden fazla kişinin yaralandığını  söyledi.İsrail'in, Gazze'de barışçıl gösteri düzenleyen Filistin halkına  saldırısını ''en güçlü şekilde'' kınayan Mansur, İsrail'e bu saldırılara derhal  son vermesi çağrısında bulundu.

Filistin halkı için uluslararası koruma talebinde bulunan Mansur,  BMGK'ye Gazze'deki ''korkunç katliama'' dikkati çekmek için mektup  gönderdiklerini ve BMGK Başkanı ile de görüşeceklerini söyledi.Mansur, Gazze'de katliam yaşanırken ABD'nin tek taraflı ve  uluslararası hukuku ihlal ederek Kudüs'te büyükelçilik açmasının iki halk  arasındaki ''nefret atmosferini'' de derinleştireceğini kaydetti. Gazze'de yaşananların uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini  ve BMGK'nin görevinin barış ve güvenliği tesis etmesi olduğunu hatırlatan Mansur,  ''İsrail'in Gazze'deki katliamına'' son vermek için BMGK'ye acil toplanma çağrısı  yaptı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD  Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan  Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş"  adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor. İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde  şimdiye kadar 52 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere  2 bin 410 Filistinliyi yaraladı.