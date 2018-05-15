Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Segel Torg Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinliler ile dayanışma mesajları verdi.

Aralarında, Filistin'in Stockholm Büyükelçisi Hala Fariz, Ship to Gaza Derneği Basın Sözcüsü Jeanette Escanilla, Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı göstericiler, "Filistin yalnız değilsin", "Büyük Dönüş Yürüyüşüne selam olsun", "Kudüs Filistin'in Başkentidir", ''Filistin'e Özgürlük'' yazılı pankartlarlar ile Filistin bayrakları açtı.

Gösteride konuşan İsveç Filistin Grubu Başkanı Anna Wester, Gazze'den yeni geldiğini belirterek, "'Nekbe günü' yani, 'Kara gün' denilen, işgalci ve ırk ayrımcılığına karşı toplanmış bulunmaktayız. Nekbe gününde 700 bin Filistinlinin evlerine, topraklarına el konuldu. İsrail devleti ilan edildi.'' dedi.

O günden bu yana milyonlarca Filistinlinin sığınmacı olarak yaşadığını hatırlatan Wester, "İsrail'in işgalci politikası devam ediyor. Okullar ve evler yıkılıyor, eski zeytinlikler imha ediliyor. Doğu Kudüs'ü İsrail tamamen ele geçirdi. Gerçekten durum çok vahim." ifadelerini kullandı.