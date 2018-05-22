Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, İsrail'in katliamları ile ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim etti.

Malki, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurarak İsrail’in gayrimeşru yerleşimlerinin soruşturulmasını istedi.

Bu başvuru, İsrail’in işlediği diğer suçların soruşturulmasını da beraberinde getirebilir.

Geçen hafta ABD, İsrail’deki büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımış ve Filistinliler bu kararı protesto etmişti. İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere açtığı ateş sonucu en az 60'dan fazla kişi şehit düşmüş 3000'e yakın kişi de yaralanmıştı