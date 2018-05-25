AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadelede iş birliği kapsamında Somali hükümeti ile koordineli şekilde Mogadişu'nun 20 kilometre güneybatısında Eş-Şebab örgütüne ait bir mevziye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, saldırıda 10 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü ifade edildi.
ABD'den Somali'de hava saldırısı
25.05.2018 - 01:33 | Son Güncelleme: 25.05.2018 - 01:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'nin güneyinde terör örgütü Eş-Şebab'a karşı gerçekleştirdikleri hava saldırısında 10 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.
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