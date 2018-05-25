Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadelede iş birliği kapsamında Somali hükümeti ile koordineli şekilde Mogadişu'nun 20 kilometre güneybatısında Eş-Şebab örgütüne ait bir mevziye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, saldırıda 10 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü ifade edildi.