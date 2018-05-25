Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı 3 bin 900 konutluk yeni Yahudi yerleşim yeri kurmayı planladığı bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Batı Şeria'nın Cudea ve Samaria bölgelerinde 30 yeni Yahudi yerleşim yeri kurmayı planladıklarını belirtti. Liberman, bahsi geçen yerleşim yerlerine başlangıçta 2 bin 500, ilerleyen tarihlerde de 1400 konut daha inşa etmeyi planladıklarını dile getirdi. İsrail Yüksek Planlama Konseyinin yeni Yahudi yerleşim yerlerinin inşa edilmesine yönelik planı gelecek hafta görüşeceği belirtildi. İsrail 1967'den bu yana Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 illegal (kanunsuz) yerleşim birimi kurdu. Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'tekiler de ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmayı istediği belirtiliyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki bütün Yahudi yerleşim birimleri illegal kabul ediliyor. Ancak İsrail, 1967'den bu yana BM'nin bütün kararlarına rağmen sürekli işgal konutları inşa edip topraklarını genişletiyor.



NETANYAHU'YA MEKTUP

Öte yandan ABD'de Kongrenin 76 demokrat üyesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya gönderdikleri mektupta İsrail hükûmetine Batı Şeria'daki Susya beldesinin yıkılmaması çağrısında bulundu. İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Kongre üyelerinin mektubunda, gelecekte Filistin Devleti’nin bir parçası olacak Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve (beldeden) Filistin toplumunun zorla çıkarılması gibi eylemlerin iki ülkenin insan haklarına saygı ve adalet değerlerinden vazgeçmek anlamına geldiğine işaret edildi. Mektupta bu eylemlerin iki devletli çözüm ihtimalini tehlikeye attığı vurgulanarak, Netanyahu'nun Susya halkının isteklerini adil bir şekilde yeniden değerlendirmesi istendi.