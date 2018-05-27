Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanal para trendi geçtiğimiz aylarda yaşadığı popüler günlerini geride bıraktı. Bir dönem rekor üstüne rekor kıran kripto ve sanal para akımı biraz azalsa da uluslararası basının gündeminden eksik olmuyor. ABD basını, Galler’de yaşayan yazılım uzmanı ve sanal para yatırımcısı James Howells’ın yaptığı dalgınlığı okuyucularına duyurdu. ABD’nin çok satan gazetelerinden New York Post, 32 yaşındaki Howells’ın milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin’i çöpe attığını yazdı.

Howells, 2009 yılında yaklaşık 7.500 Bitcoin toplayan ve arkadaşlarıyla birlikte 1 hafta bilgisayar başında uğraştıktan sonra internet üzerindeki bu parayı bir şifreyle sakladı. Karmaşık şifreleri unutmamak için bir harici hafıza kartı aldı ve burada depoladı. Günümüzde yaklaşık 60 milyon dolar değerinde olan Bitcoin’e sahip olan adam bir gün evi temizlerken, iki tane harici bellek gördü. O gün yaşadıklarını, “Masamın çekmecesinde iki tane harici bellek vardı. Birinde şifreler vardı ve diğeri de boştu ama ben yanlışlıkla boş olanı atacağıma içinde şifrelerin olduğunu attım” sözleriyle anlattı.

Yaptığı hatayı bir hafta sonra fark eden Howells, “İnternetten şifrelerini attığım kripto paranın kuruna baktım ve fiyatları karşılaştırdım. İlk baktığımda yaklaşık 2-3 milyon dolarlık bir parayı çöpe attığımı fark ettim. Birkaç ay sonra bu 9.9 milyon dolara çıktı. Bu rakam gittikçe artıyordu ve en sonunda çöplüğe gidip oradakilere 10 milyon dolar değerindeki kara bir kutuyu attığımı söyledim. Herkes benim salak olduğumu düşündü” dedi.