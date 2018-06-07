Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Myanmar güvenlik güçlerinin şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların evlerine dönebilmeleri için Myanmar hükûmeti ve BM arasında bir protokol imzalandığını söyledi.

Guterres'in Myanmar hükûmeti ile varılan bu anlaşmadan memnuniyet duyduğunu ancak Arakanlı mültecilerin geri dönmesi için gereken koşulların henüz mevcut olmadığını belirten Dujarric, ''Genel Sekreter, Myanmar hükûmetine Arakanlı mültecilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine dönmeleri için imzalanan anlaşmanın uygulanması için kararlı adımlar atması çağrısı yapıyor.'' dedi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin ayrıca Arakan'daki şiddet olaylarının son bulması, sorumluların cezalandırılması ve Arakan'daki tüm bölgelere insani erişime izin verilmesi çağrısını yinelediğini vurguladı.

Etnik temizlik

Myanmar ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere hedef oluyor. Birleşmiş Milletler, ordu güçlerinin ülkenin güney batısındaki Arakan eyaletinde 700 binden fazla Müslüman'ın komşu Bangladeş'e sığınmasına yol açan operasyonlarını "etnik temizlik" olarak tanımlıyor.

Öte yandan kuzeydeki Kaçin eyaletinde de ordu güçleri ile ayrılıkçı isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle yerli Hristiyan Kaçin etnik topluluğuna mensup binlerce kişi yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı.