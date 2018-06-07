Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan Genelkurmay Başkanlarının katılımıyla gerçekleşen Salamis Storm 2018 uluslararası tatbikatı sırasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, "Meslektaşlarımı, Türkiye'de 2 Yunan askerinin, uluslararası hukukun her türlü kuralları ihlal edilerek, yasadışı olarak tutukluluk hallerinin devam ettiği konusunda bilgilendireceğim. Türkiye Başbakanının, her türlü ahlaki değerleri ve uluslararası savaş hukuk normlarını çiğneyerek, yabancı bir ülkede, NATO çerçevesinde müttefiki olan bir ülkede, 18 aylık dava sürecinden sonra iade edilmemesi kararı çıkan Türk askerlerini kaçırma planları ile ilgili dünkü açıklamaları konusunda da bilgi vereceğim. Bunu yarın Avrupa Birliği ve NATO çerçevesinde de yapacağım" diye konuştu.

Kammenos, "Müttefik ülke fiilen ittifakın başka bir ülkesinde yasadışı bir askeri operasyon başlattığını açıklıyor" ifadelerini kullandı.

BOZDAĞ, "ONLARI PAKETLEYİP GETİRMEK BİZİM VAZİFEMİZDİR" DEMİŞTİ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 8 FETÖ'cü darbeci askerin tahliye kararına ilişkin dün ''Ne yaparlarsa yapsınlar, o darbeci, FETÖ'cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye'ye getirmek bizim vazifemizdir. Nereye giderlerse gitsinler enselerinde olacağız. Eninde sonunda yakalayacağız'' açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklama üzerine, Yunan Kamu Düzeni Bakanlığı’nda peş peşe toplantılar yapılmıştı.