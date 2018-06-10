Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde hak ihlallerine devam ediyor.

AA'nın Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK Deyrizor ilinin doğu kırsalında terör örgütü DEAŞ'a destek verdiklerini ileri sürerek tutukladığı sivillerden ikisini işkence yaparak öldürdü.

Örgüt, işkenceyle katlettiği Suriyeli 35 yaşındaki mühendis Fahd Ammaş El Nayıf ve 50 yaşında eczacı Salih El-Ahmet El-Yasin'in cenazelerini ailelerine hastalıktan öldüklerini öne sürerek teslim etti. Ancak aileler çocuklarının işkenceye maruz kaldıklarını ve ölenlerin cesetlerinde işkence izlerinin olduğunu belirtti.

Örgüt mensupları, El Nayıf'i geçen ay yeni aldığı arabasıyla kontrol noktasında alıkoymuştu. Teröristler, gencin arabasına el koymak için onu DEAŞ'e yardım etmekle suçlamıştı.

Diğer yandan Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke ilinde Mühanned Mudhi isimli bir aktivist, geçen ay terör örgütünün işkencesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü işgal ettiği bölgelerde farklı bahaneler öne sürerek keyfi tutuklamalarına devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), örgütün geçen ay içerisinde 9'u çocuk, 5'i kadın 78 kişiyi alıkoyduğunu açıklamıştı.