Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi Bağdat'ta seçim sandıklarının bulunduğu depoda yangın çıkmasının ardından seçimlerin yeniden yapılması çağrısında bulundu.

Irak’ta sıcak gelişme! Oyların tutulduğu depo yanıyor… Irak'ın başkenti Bağdat'ta, kullanılan oyların saklandığı bir depoda yangın çıktığı ifade edildi. Irak'ta tartışmalı seçimlerin ardından oy sayma işleminin tekrar edilmesi kararı alınmıştı. Yangın çıkan deponun oyların saklandığı en büyük merkez olduğu aktarıldı.

Cuburi yaptığı yazılı açıklamada, yangının, Irak halkının iradesini değiştirmek, halkı aldatmak ve oylarda sahtecilik yapmak için "kasıtlı" olarak çıkarıldığını belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi de geçici hükümetin kurulup seçimlerin yeniden yapılmasını istedi.

"Seçimlerin iptal edilmesi amaçlanıyor"

Seçimden birinci olarak çıkan Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı siyasi politbüro temsilcisi Ziya el-Esedi de yaptığı açıklamada, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını ve bunun amacının seçimlerin iptal edilmesi olduğunu kaydetti.

Bağdat Operasyonlar Komutanı Celil er-Rubayi ise yaptığı açıklamada, yangının oy pusulalarının bulunduğu sandıkları etkilemediğini ve sadece elektronik sayım cihazlarının yakıldığını ileri sürdü.

Başkent Bağdat'ta bugün seçim sandıklarının bulunduğu en büyük depoda yangın çıkmıştı. Müdahale sonrası binadan çıkarılan bazı sandıkların yangından etkilendiği görülmüştü.

Irak Meclisi, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden elle sayılması kararı almıştı.

Söz konusu karar doğrultusunda oyların elle sayımının yapılmasından önce bu yangının çıkması dikkati çekti.