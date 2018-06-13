Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan ve Makedonya'nın "isim sorunu" üzerinde bir anlaşmaya varmalarını memnuniyetle karşıladığını, böylelikle Makedonya'nın NATO üyeliği yolunun açıldığını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Makedon mevkidaşı Zoran Zaev'le telefon görüşmesinin ardından "isim sorunu"nu çözdüklerini açıklamasının ardından yazılı açıklama yapan Stoltenberg, bunu "tarihi bir anlaşma" olarak nitelendirdi. Stoltenberg, söz konusu anlaşmanın yıllardır sürdürülen diplomatik girişimlerin sonucu olduğunu ifade etti.

İki liderin bölgeyi uzun süredir etkileyen bir sorunu çözme konusunda isteklilik gösterdiğine dikkati çeken Stoltenberg, Çipras ve Zaev'e anlaşmayı kısa sürede resmileştirme çağrısında bulundu.

Stoltenberg, "Bu anlaşma Üsküp'ün NATO üyeliğinin önünü açmıştır. Aynı zamanda Batı Balkanlar'da barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

İSİM SORUNU

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunan halkının bir kısmı ise sorunun sadece isim değil, tarih ve kültüre ilişkin olduğunu savunarak, Üsküp yönetimini "Makedon kimliğini" çalmaya çalışmakla suçluyor. Antik dönemde Makedon Kralı olan Büyük İskender'in mirası, iki ülke arasında önemli bir rekabet alanı olarak görülüyor.