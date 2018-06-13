Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA'nın Haseke'deki yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, uluslararası koalisyon güçlerinin DEAŞ'ın işgalindeki sivil yerleşimlere bu ay düzenlediği hava saldırılarında 35 sivil hayatını kaybetti.

Koalisyon güçleri bu ayın başından itibaren Haseke'nin güney kırsalındaki Tel eş-Şair, El-Cezza, Ez-Zib Heddeç ve El-Hasan beldelerine hava saldırıları düzenledi.

Koalisyonun Tel eş-Şair'e dünkü saldırısında 10, El-Cezza'da (5 Haziran) 10, Tel eş-Şair'da (4 Haziran) 5, El-Hasan'da (3 Haziran) 2, Ez-Zib Heddeç'de (1 Haziran) ise 8 sivil can verdi.

Öte yandan koalisyon güçlerinin Suriye'nin Haseke ilinin güneydoğusunda yer alan El Fadıl köyüne düzenlediği hava saldırısında 25 sivil ölmüştü.

Ülkenin doğusundaki DEAŞ unsurları, Irak sınırında Haseke ve Deyrizor illeri içinde kuşatmada kalan birbirinden kopuk iki farklı bölgede varlık gösteriyor.

YPG/PKK, mayıs başında ABD ve Fransa'nın desteğiyle buradaki DEAŞ unsurlarına karşı operasyonu yeniden başlatmıştı. Örgüt henüz bir ilerleme kaydedemezken, DEAŞ kuvvetli biçimde karşılık veriyor.

AA'nın harita alan ölçümlerine göre, DEAŞ'ın işgal alanları ülke topraklarının yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor.