Başkent Moskova'da izinsiz gösteri düzenlemekten 30 gün hapis yatan Aleksey Navalnıy, cezasını tamamlayarak serbest bırakıldı.
Tverskoy Mahkemesinde geçen ay yapılan duruşmada Navalnıy'e "gösteri organize etme prosedürünün tekrar ihlali" ve "polise mukavemet" suçundan 30 gün hapis cezası verilmişti.
Mart ayındaki devlet başkanlığı seçimlerini tekrar kazanan Vladimir Putin'in 7 Mayıs'ta düzenlenen "resmen göreve başlama töreni" öncesinde Rusya'da gösteriler yapılmıştı.
Navalnıy'ın çağrısıyla sokağa çıkan Ruslar, Putin ve hükümet aleyhinde slogan atmıştı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Rus muhalif Navalnıy hakkında dava açılmıştı.