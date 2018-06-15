Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halife Hafter'e yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, bölgedeki petrol tesisleri muhafız birlikleri eski komutanı İbrahim el-Cedran'ın liderliğinde dün Petrol Hilali Bölgesi'ne zırhlı araç, tank, füze, keskin nişancı tüfekleri gibi ağır mühimmatla düzenlenen saldırıda 14 kişi öldü.

Aynı kaynak, Hafter güçlerinin limanlardaki kontrolünü kaybettiğini ancak Sirte Operasyon Odası'nın gönderdiği takviye birliklerin bölgeye ulaşmasının ardından ordunun güçlü bir şekilde yanıt vermeye başladığını aktardı.

Bölgede çatışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, limanların durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Temsilciler Meclisi daha önceki açıklamasında, birliklerine, saldırganlara "demir yumruk indirmeleri" çağrısında bulunurken, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın Petrol Hilali Bölgesi'ndeki Sidra ve Ra's el-Unuf petrol limanlarına saldırı düzenlenmesini kınamıştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu ise çatışmaların ardından mücbir sebep hali ilan edildiğini ve Petrol Hilali Bölgesi'ndeki Sidra ve Ra's el-Unuf limanlarındaki petrol üretiminin askıya alındığını duyurmuştu.

Halife Hafter'e bağlı güçler, Eylül 2016'da düzenlediği saldırının akabinde bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini ve Cedran yanlılarının püskürtüldüğünü açıklamıştı.

Bingazi ile Sirte illeri arasındaki pek çok kenti kapsayan Petrol Hilali Bölgesi'nde, petrol rezervlerinin yanı sıra Sidra, Ra's el-Unuf ve Brega petrol limanları yer alıyor.