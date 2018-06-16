Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Channel News Asia'daki habere göre, Malezya Ekonomi Bakanı Lim Guan Eng, "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturmasında yapılan para transferlerinin eski Başbakan Necip Rezak'ın haberi olmadan yapılamayacağını öne sürdü.

Lim, "1MDB soruşturmasındaki problemlerden tamamen Necip'in sorumlu olduğunu düşünüyorum. En kısa sürede bu soruşturmanın açıklığa kavuşarak, ülkenin geleceğiyle ilgili çalışmalarımıza başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Necip yönetiminin adının karıştığı başka büyük bir skandal daha bulunduğunu iddia eden Lim, yakın zamanda gelişmeleri duyuracaklarını söyledi.

Başbakan Mahathir: Necip tüm bütçeyi sömürdü

Öte yandan, Free Malaysia Today internet sitesinde yer alan habere göre, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, soruşturma kapsamında elde edilen sonuçların tahmin ettiklerinden bile kötü olduğunu belirterek, "Eski Başbakan Necip ve yönetimi tüm bütçeyi sömürmüş ve şimdi de o sömürdükleri paraları yok ettiler." ifadelerini kullandı.

Mahathir, Necip'in adının geçtiği "1MDB" soruşturmasında Necip ve eşinin yargılanması için kuvvetli delillerinin olduğunu ancak bunun için biraz daha zaman gerektiğini kaydetti.

1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in geçen ay yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar açılmıştı.