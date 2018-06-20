Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına fırlatılan 13 mermiden 4'ünün imha edildiğini kaydetti. İsrail ordusu, bir süre önce de Gazze tarafından yollandığı ve yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık Hamas'a ait 3 hedefi vurduğunu duyurmuştu.