İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına fırlatılan 13 mermiden 4'ünün imha edildiğini kaydetti. İsrail ordusu, bir süre önce de Gazze tarafından yollandığı ve yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık Hamas'a ait 3 hedefi vurduğunu duyurmuştu.
Gazze'den işgalci İsrail'e roket mermisi
20.06.2018 - 06:36 | Son Güncelleme: 20.06.2018 - 06:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazze sınırından İsrail tarafına 13 roket mermisi fırlatıldığı, 4'ünün imha edildiği bildirildi.
Etiketler : gazze,israil,
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