Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefonla görüştü. Görüşmede Yunanistan Başbakanı Çipras, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. İki lider, görüşme vesilesiyle Türkiye-Yunanistan ilişkilerini önümüzdeki süreçte de güçlendirme kararlılıklarını teyit etti.

İNGİLTERE'DEN DE TEBRİK GELDİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İngiltere Başbakanı May, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti.

Başbakan May, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için önümüzdeki süreçte birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Erdoğan ve May, temmuz ayında Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinde bir araya gelme konusunda da mutabık kaldı.

MERKEL'DEN ERDOĞAN'A TEBRİK

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.

ALMANYA CUMHURBAŞKANI STEINMEIR'DAN ERDOĞAN'A TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebriklerini ilettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarılar diledi.

Türkiye-Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma kararlılıklarını yineleyen iki lider, bu çerçevede üst düzey ziyaretlerin önemini de vurguladı.

TUNUS BAŞBAKANI DA TELEFONLA ARAYARAK TEBRİK ETTİ

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı kutladı.

KOSOVA CUMHURBAŞKANI THAÇİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I TEBRİK ETTİ

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak 24 Haziran’da elde ettiği seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran’da elde ettiği seçim zaferi için arayarak tebrik etti.

SUUDİ ARABISTAN KRALI ABDULAZİZ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I TEBRİK ETTİ

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayaraka tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Suud Kralı Selman Bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu akşam telefonla arayarak 24 Haziran’da elde ettiği seçim zaferini tebrik etti. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini güçlendirme kararlılığının da teyit edildiği belirtildi.

KIRGIZİSTAN DEVLET BAŞKANI CEENBEKOV'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEBRİK

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak, 24 Haziran seçimlerinde kazandığı zafer için tebrik etti. Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili seçimlerinde kazandığı zaferi tebrik etmek üzere aradı. İki liderin, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eylül ayında Kırgızistan’a yapacağı resmi ziyaret kapsamında gerçekleşecek Stratejik İşbirliği Yüksek Konseyi toplantısı ve yine Eylül ayında gerçekleştirilecek Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi'ni görüştükleri aktarıldı.