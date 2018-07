Türkiye Gazetesi

İngiltere'de hükûmetin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) stratejisi ile ilgili tartışmaların yol açtığı kriz büyüyor. Brexit Bakanı David Davis'ten sonra Dışişleri Bakanı Boris Johnson da istifa etti.

Brexit Bakanı David Davis istifasını Pazar akşamı açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın istifası ise Başbakan Theresa May'in yeni Brexit planı ile ilgili olarak Avam Kamarası'nda yapacağı konuşmadan yarım saat önce geldi. İktidardaki Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri May'in planına tepki göstermişlerdi.

İngiltere'de Başbakanlık'tan yapılan açıklamada ise Boris Johnson'a teşekkür edildi, yeni bakanın kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi. May, AB'ye Brexit sonrası yalnızca malların serbest dolaşımını içeren bir öneriyle gitmeyi kararlaştırmıştı.

BORIS JOHNSON KİMDİR?

Alexander Boris de Pfeffel Johnson ya da sık kullanılan adıyla Boris Johnson (d. 19 Haziran 1964, Manhattan, New York, ABD), Britanyalı muhafazakâr politikacı ve gazeteci. Londra Belediye Başkanı olan Johnson, daha önce Henley milletvekilliği görevinde bulundu. Ayrıca The Spectator dergisinde editör olarak çalıştı.

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'da kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator dergisinde editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarası'na seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı (İçişleri Bakanlığı) yapmış olan Ali Kemal'in oğlu olan Osman'ın oğlu olan Stanley Johnson'ın oğludur.

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına karşı çıkan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, referandum öncesi Johnson'ın da aralarında bulunduğu Brexit yanlılarını, "Türkiye konusunda söyledikleri yalanlarla insanları korkutmaya çalışmakla" suçlamıştı.