Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

rak ordusunun, Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinin güneyi ile Irak-Suriye sınırından çekilerek yerini Haşdi Şabi ve terör örgütü PKK’ya bıraktığı iddia edildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok kentinde ikamet eden Sincar Kaymakamı Mehma Halil, ordu güçlerinin bölgeden çekilmesinin yeni krizlere kapı aralayacağını söyledi. Haşdi Şabi ve PKK’nın bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyeceği uyarısında bulunan Halil, terör örgütü PKK’nın, dış güçlerin emellerini yerine getirmek için ısrarla bölgede varlık göstermek istediğini belirterek, “PKK Sincar’dan çekilme niyetinde değil. PKK, Irak-Suriye sınırındaki bölgeleri militanları için bir güzergâh ve illegal ticaret yapmak için kullanıyor” diye konuştu.



‘İRAN İSTEDİ’ İDDİASI

Musul vilayetindeki Arap Aşiretleri Sözcüsü Mezahim Ahmed el-Huveyt ise ordu güçlerinin İran’ın talebi üzerinde Sincar’dan çekildiğini iddia etti. Huveyt, ordu güçlerinin bölgeden çekilme sürecinin birkaç gün önce başladığını aktardı.



TÜRKİYE ‘GİRERİZ’ DEMİŞTİ

Türkiye, mart ayında Sincar’da PKK’nın varlığı ve meydana getirdiği stratejik güvenlik tehlikesi sebebiyle bölgeye askerî operasyon düzenleyebileceği sinyali vermişti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, muhtemel bir operasyonu ihtimali konuşulurken, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, 15’inci Tugay’a bağlı birliklerin, Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla bölgede konuşlandığını ve PKK’nın bölgeden çekildiğini ifade etmişti. Geçtiğimiz ay da ABD, Irak-Suriye sınırına asker göndermiş bütün sınır şeridini kontrol altına almayı hedeflediklerini açıklamıştı.