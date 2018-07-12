Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail makamlarının 2018'in ilk yarısında işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'nde 298 defa ezanın okunmasını yasakladığı bildirildi.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf Edis, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri, Harem-i İbrahim'de 2018'in ilk 6 ayı içinde aralarında cuma namazı vakti de dahil olmak üzere 298 vakit ezan okunmasını yasakladı." ifadelerini kullandı.

"CAMİDE MÜZİKLİ EĞLENCE YAPTILAR"

İsrail'in Harem-i İbrahim Camii içindeki varlığını güçlendirdiğini ve Yahudi bayramlarını bahane ederek camiyi iki gün üst üste kapattığını belirten Şeyh Edis, Yahudi yerleşimcilerin ihlallerine de dikkati çekti. Şeyh Edis, şunları kaydetti:

"Yahudi yerleşimcilerin ahlaksızlıkları ve ihlalleri de sınırı aştı. Öyle ki Harem-i İbrahim'in içinde gece yarılarına kadar süren müzikli eğlence partileri düzenlediler. Ayrıca caminin güney avlularında devasa kamplar kurdular."

Şeyh Edis, İsrail’in Harem-i İbrahim Camii ve avlularında restore çalışmalarına da müdahale ettiğini vurgulayarak, "Harem-i İbrahim ve çevresindeki Eski Şehir bölgesinin korunması, işgal rejimi ve ırkçı eylemleri ile mücadele için bölgede yaşayan halkın direnme azminin güçlenmesi için tüm çabaların birleştirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.