Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

rüksel’deki NATO Zirvesi’nin ikinci gününe ABD Başkanı Donald Trump damgasını vurdu. İlk gün yaptığı açıklamalarında NATO’nun yeteri kadar savunma bütçesi ayırmadığını belirterek eleştiren Trump’ın, müttefik ülkeleri savunma harcamalarını artırmaması durumunda NATO’dan çıkmakla tehdit ettiği öne sürüldü. Yaşananların ardından NATO ülkeleri olağanüstü oturum kararı alırken kameraların karşısına çıkan Trump, krizin çözüldüğünü söyledi. Buna rağmen sert ifadeler kullanan Trump “İlk gün sert konuştum ama NATO’ya inancım tam. NATO bugün 2 gün öncesine göre çok daha güçlü ve adil” dedikten sonra şöyle devam etti: Beni anladılar. Ek 33 milyar hatta 40 milyara kadar ek bütçe sağlayacaklar. Daha önce hiç yapmadıkları bir katkı görüyoruz. Katılımın artmasıyla ABD’ye karşı adalet sağlandı. Dikkate değer katkı yapmazlarsa sıkıntı yaşayacağımızı söyledik. Çünkü ABD, NATO harcamasının yüzde 90’ını karşılıyordu. ABD’ye adil davranılmıyordu ama bu artık değişti. NATO’ya inancım tam ve çok daha güçlü bir NATO’muz var.



AB’YE YAPTIRIM TEHDİDİ

AB’nin ABD’ye ticari olarak “iyi davranmadığını” söyleyen Trump, AB’nin ticari müzakereleri iyi niyetle yapmaması hâlinde Avrupa’dan ithal otomobillere sınırlama getirileceği uyarısında bulundu. Trump, ABD’yi Senato onayı olmadan NATO’dan çıkarma ihtimaliyle ilgili soruya, “Sanırım bunu yapabilirim ama buna gerek yok” cevabını verdi.



MACRON, TRUMP’I YALANLADI

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Trump’ın NATO savunma bütçesine katkıyı artırma teklifini olumsuz karşıladıklarını söyledi. Savunma harcamalarında oluşan tehditleri inceledikten sonra orantılı şekilde bütçe çıkartılması gerektiğini dile getiren Macron, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 4’e geçişini doğru bulunmadıklarını ve yüzde 2’lik bütçede devam edeceklerini ifade etti.