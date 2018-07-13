Manhattanhenge, Manhattan bölgesindeki 42. caddedeki binaların arasından geçişine deniyor. Manhattanhenge olayı yılda sadece 4 kez görülebiliyor.
New York eyaletindeki doğa olayı 14. Cadde'de bulunan Union Meydanı'ndan görüntülendi.
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Manhattanhenge, Manhattan bölgesindeki 42. caddedeki binaların arasından geçişine deniyor. Manhattanhenge olayı yılda sadece 4 kez görülebiliyor.
New York eyaletindeki doğa olayı 14. Cadde'de bulunan Union Meydanı'ndan görüntülendi.
Etiketler : Manhattanhenge,ABD,New York,