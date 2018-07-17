Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin yönetimine bağlı Gazze Ürün Girişi Kurulu Başkanı Raid Futuh, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail makamları, yarından itibaren sınır kapısının ikinci bir emre kadar tamamen kapatılacağı konusunda bizi bilgilendirdi." demişti.

Futuh, Gazze’nin güneyindeki sınır kapısından sadece ilaç girişine izin vereceğini kaydetti.

Öte yandan İsrail’in Yediot Ahronot gazetesi de, İsrail’in tıbbi malzemenin girişi hariç Kerm Ebu Salim’i tüm ticari giriş ve çıkışlara kapattığını belirtti.

Gazetenin haberinde, İsrail bu kararı Gazze’den roket ve yanıcı balonların atılmasını gerekçe gösterildiği ifade edildi.

İşgalci İsrail güçleri, Gazze'ye yönelik saldırılarını aralıklarla sürdürüyor İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sınır bölgesinde yer alan arazı ve tarım alanlarına yönelik hava saldırısı düzenledi.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3'ünü 2007'de Gazze ablukasına başladığında kapattı. İsrail, şu an ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

İşgalci İsrail güçleri Gazze'de kıyıma hazırlanıyor İsrail ordusuna ait bir tankın Gazze'de bir eve ateş açtığı bildirildi. Gün içerisinde iki ayrı hava saldırısına da maruz kalan Gazze şeridinde endişe hâkim. Yanı sıra İsrail ordusundan yapılan açıklamada İsrail'in tüm güçleriyle savaşa hazır olduğu vurgulandı.

İsrail, Kerem Şalom ismini verdiği kapıyı cuma ve cumartesi günleri ile Yahudi bayramlarında kapalı tutuyor. Bazen de Filistinlileri "cezalandırmak" amacıyla kapatabiliyor.

İsrail, kapıdan her ürünün geçişine izin vermiyor, çeşit ve miktar konusunda sınırlamalar getiriyor. Özellikle Gazze'deki imar faaliyetlerine engel olarak inşaat malzemelerinin girişi engelleniyor. Girişine izin verilen ürünler ise miktardaki kısıtlamalar nedeniyle ihtiyacı karşılayamıyor.