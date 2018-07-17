Suriye ordusunun bombardımanından kaçan yaklaşık 200 Suriyeli sivil Dera ve Kuneytra'daki saldırıların ardından yaya olarak İsrail sınırına ulaştı.
Ellerinde beyaz bayrak taşıyan Suriyeliler, İsrail askerlerinin uyarısı üzerine geri dönmek zorunda kaldı.
Sivillerin sınırdaki kamplara yöneldiği belirtiliyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Suriye rejiminin Dera'ya başlattığı saldırıların ardından sivillerin İsrail'e girişine izin vermeyeceklerini söylemişti. Benzer bir şekilde Ürdün de sınırını sivillere kapatmıştı.