Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Helsinki'de yaptığı tarihi zirvenin ardından Fox News televizyonu ile yaptığı mülakatta, "NATO'nun sınırlarımıza ilerlemesi bir tehdit oluşturuyor ve Rusya olarak Ukrayna ile Gürcistan'ın NATO'ya dâhil edilmesine son derece olumsuz tepkiler vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Putin’in konuşmasına tepki gösteren Gürcistan Parlamento Başkan Yardımcısı Gia Volski, NATO üyeliklerinin Rusya’nın stratejik çıkarlarına ters düştüğü değerlendirmesinde bulunarak, “Putin işgal politikasını bu ifadeyle doğruladı” dedi. Volski konuşmasının devamında, "Bir milletvekili olarak, Gürcistan'ın uzun vadede güvenliğinden dolayı bu örgüte katılmak istediğimizi söyleyebiliriz ve kimseye karşı saldırganlık düşünmüyoruz” diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili ile12 Temmuz’da basın toplantısı düzenlemiş, Gürcistan’ın birgün NATO üyesi olacağını ilan etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, 14 Temmuz Cumartesi günü, Gürcistan’ın NATO’ya katılma ihtimali hakkında verdiği mülakatta, “NATO'nun genişlemesi terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, iklim değişikliği, organize suç örgütleri gibi temel sorunları çözmez” şeklinde konuşmuştu.